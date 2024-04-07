وكالة الأنباء الكويتية: أمر أميري بقبول استقالة رئيس الحكومة مع استمرار الوزراء في أداء مهامهم

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الكويتية، بأمر أميري بقبول استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس الحكومة مع استمرار الوزراء في أداء مهامهم لحين تشكيل حكومة جديدة.

أفادت ‏وكالة الأنباء الكويتية، بأن رئيس مجلس الوزراء يقدم استقالة حكومته إلى أمير الكويت.

وبعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، برقيات تهنئة للفائزين بانتخابات مجلس الأمة 2024، والتي تعتبر الأولى بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد نهاية العام الماضي.

وعبر الصباح عن "خالص تهانيه بالثقة التي أولاها المواطنون بانتخابهم الفائزين بعضوية مجلس الأمة" داعيا الفائزين بالتوفيق "لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفعة شأنه".

كما عبر الصباح عن "بالغ تقديره وخالص ثنائه لأعضاء اللجنة القضائية الاستشارية المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت الانتخابات بكل كفاءة وشفافية".