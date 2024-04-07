الصحة العالمية: استشهاد وإصابة آلاف الأطفال بغزة وصمة عار في تاريخ البشرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 05:27 مساءً - أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أن ما حدث في 7 أكتوبر لا يبرر القصف المروع والحصار وتدمير النظام الصحي في غزة من قبل إسرائيل.

وأضاف جيبرييسوس في بيان صادر اليوم الأحد، أن استشهاد وإصابة آلاف الأطفال في قطاع غزة سيظل وصمة عار في تاريخ البشرية جمعاء، مشيرًا إلى أنه يجب أن ينتهي هذا الاعتداء على الأجيال الحالية والمستقبلية.

ولفت إلى أن 70٪ من الضحايا في غزة من النساء والأطفال، مؤكدًا أن هذا يجب أن يكون سببًا مقنعًا لوقف الحرب.

وأوضح أن الحرمان من الاحتياجات الأساسية - الغذاء والوقود والصرف الصحي والمأوى والأمن والرعاية الصحية - أمر غير إنساني ولا يطاق، مطالبًا بإسكات الأسلحة من أجل السلام.