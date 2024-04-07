نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش السوداني: اعتقال مرتزقة في مدينة أم درمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، اعتقال مقاتلين من تشاد وجنوب السودان، ضمن قوات الدعم السريع بمدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم.

ونقل موقع "المشهد السوداني" بيانا أصدره الجيش السوداني، قال فيه: "ألقت القوات المسلحة القبض على مرتزقة أجانب يقاتلون في صفوف مليشيا الدعم السريع من دولتي جنوب السودان وتشاد".

وأضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض على المرتزقة في مقر قيادة وسيطرة المليشيا في مقر الإذاعة والتلفزيون بأم درمان"، دون ذكر عددهم، مشيرًا إلى أنه "تم تجنيدهم وخداعهم من قبل الدعم السريع بالوعود المالية".

وأوضح البيان أن أغلب المقبوض عليهم "من الأطفال القصّر الذين غررت بهم قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مؤكدا تقديم المقاتلين من تشاد وجنوب السودان إلى محاكمات عادلة، حسب القوانين الدولية، حسب قوله.

من ناحية أخرى، لم يصدر عن "الدعم السريع" أو السلطات في تشاد وجنوب السودان، أي تعليق حتى الساعة 18:10 بتوقيت جرينيتش.