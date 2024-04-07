نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف موقع جل العلام الإسرائيلي وتصاعد أعمدة الدخان منه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر حزب الله اللبناني مشاهد لعملية استهداف قواته موقع جل العلام التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق من اليوم الأحد، بأنه تم إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم أنه أغار على 3 مناطق في مدينة بعلبك شرق لبنان، تابعة لسلاح الجو لحزب الله، وذلك ردا على إسقاط مسيرة إسرائيلية.