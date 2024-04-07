نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة الجوف: إنجاز 95% من أعمال تطوير قلعة زعبل التراثية بسكاكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت أمانة منطقة الجوف أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل التراثية بلغت 95% وأشارت إلى أن تطوير محيط القلعة يأتي ضمن مشروع معالجة التشوه بالمدن السعودية.

وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان، أن المشروع يسهم في تنمية القطاع السياحي والعناية بالمعالم الأثرية، كما يستلهم الهوية العمرانية والتراثية لمنطقة الجوف حيث يمثل باكورة تطبيق الأمانة للهوية البصرية لمدينة سكاكا بما يتناسب مع الطابع التاريخي للمنطقة، مبينا أن الأمانة تستهدف إعادة تصميم وتأهيل مناطق مختارة بمدينة سكاكا ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.

وأضاف أن أعمال المشروع تشمل رصف الشوارع المحيطة بالقلعة والمنطقة المحاذية لها وأرصفة المشاة بحجر دومة الجندل الذي يعد عن بيئة المنطقة، مشيرا إلى تركيب أعمدة إنارة بتصميم تراثي، فضلا عن المساحات الخضراء وغرس الأشجار، وغيرها من عناصر التطوير