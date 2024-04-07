نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاخاروفا: كل تجاوزات الناتو على السيادة الرقمية لروسيا باءت بالفشل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الأحد، إن محاولات "الناتو" للتعدي على السيادة الرقمية لروسيا فشلت ووصلت إلى طريق مسدود.

وأوضحت زاخاروفا: "إن هياكل الناتو التي تقودها الولايات المتحدة تمارس الرقابة والفصل من أجل الحفاظ، كما يقولون، على هيمنتها وحصريتها في البيئة الرقمية".

وأضافت أن "فشل تحركات الدول الغربية في البيئة الرقمية يتجلى في رد فعل عدد من المناطق، فضلا عن المنظمات الدولية".

هذا وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن روسيا بحاجة إلى تطوير منصة "Rutube" الروسية حتى تتمكن من منافسة موقع "يوتيوب".