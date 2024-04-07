نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسقط 293 طائرة و4 صواريخ أوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قواتها دمرت مستودع زوارق مسيرة نقلتها دول من حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى أوكرانيا.

وقال البيان "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية مستودعا لقوارب مسيرة نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا، كما دمر قاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "أس300-" ورادار كشف وتتبع الأهداف الجوية"، حسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 293 طائرة مسيرة أوكرانية و4 صواريخ من طراز هيمارس وأوراجان خلال 24 ساعة".

من جانبه أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 447 ألفًا و510 جنود، بينهم 820 جنديًا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقًا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7074 دبابة، منها 17 دبابة السبت، و13551 مركبة قتالية مدرعة و11316 نظام مدفعية و1036 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و749 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضًا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و8956 طائرة مسيرة، و2064 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و15071 من المركبات وخزانات الوقود، و1864 من وحدات المعدات الخاصة.