العالم اليوم - صلاح يحطم 3 أرقام قياسية أمام مانشستر يونايتد.. تعرف عليها

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 أبريل 2024 08:18 مساءً - بالرغم من تعثر فريقه ليفربول، إلا أن النجم المصري محمد صلاح ترك أثرا كبيرا في تاريخ مانشستر يونايتد، مساء الأحد، بتحطيمه 3 أرقام قياسية.
وساهم صلاح في تعادل فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد، بتسجيل ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، لتنتهي موقعة "أولد ترافورد" بنتيجة 2-2.
أرقام قياسية
وبهدفه "القاتل"، حطم محمد صلاح 3 أرقام قياسية:
- أصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل في مرمى مانشستر يونايتد، بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 11 هدفا، متفوقا على ألان شيرر، الذي يملك برصيده 10 أهداف.
- سجل صلاح الأحد هدفه السادس في بطولة الدوري، على استاد أولد ترافورد، وهو أعلى رقم تهديفي للاعب زائر لملعب مانشستر يونايتد، متفوقا على أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، الذي سجل 5 أهداف في أولد ترافورد.
- أصبح صلاح أول لاعب يسجل في 4 زيارات متتالية لملعب أولد ترافورد، حيث لم يسبق أن سجل لاعب 4 مرات متتالية في ملعب مانشستر يونايتد.
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