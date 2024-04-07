العالم اليوم - صلاح يحطم 3 أرقام قياسية أمام مانشستر يونايتد.. تعرف عليها

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 أبريل 2024 08:18 مساءً - بالرغم من تعثر فريقه ليفربول، إلا أن النجم المصري محمد صلاح ترك أثرا كبيرا في تاريخ مانشستر يونايتد، مساء الأحد، بتحطيمه 3 أرقام قياسية.

وساهم صلاح في تعادل فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد، بتسجيل ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، لتنتهي موقعة "أولد ترافورد" بنتيجة 2-2. أرقام قياسية وبهدفه "القاتل"، حطم محمد صلاح 3 أرقام قياسية: أصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل في مرمى مانشستر يونايتد، بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 11 هدفا، متفوقا على ألان شيرر، الذي يملك برصيده 10 أهداف.

سجل صلاح الأحد هدفه السادس في بطولة الدوري، على استاد أولد ترافورد، وهو أعلى رقم تهديفي للاعب زائر لملعب مانشستر يونايتد، متفوقا على أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، الذي سجل 5 أهداف في أولد ترافورد.

أصبح صلاح أول لاعب يسجل في 4 زيارات متتالية لملعب أولد ترافورد، حيث لم يسبق أن سجل لاعب 4 مرات متتالية في ملعب مانشستر يونايتد.

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