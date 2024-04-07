العالم اليوم - بعد سحب القوات.. وزير الدفاع الإسرائيلي يلمح إلى "عملية رفح"

انتم الان تتابعون خبر بعد سحب القوات.. وزير الدفاع الإسرائيلي يلمح إلى "عملية رفح" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 أبريل 2024 08:18 مساءً - تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، عن سبب سحب القوات العسكرية من جنوب قطاع غزة.

وقال غالانت، خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، إن "القوات غادرت خان يونس بعد توقف عمليات حماس في المنطقة".

وأضاف أن الانسحاب يأتي كذلك "للإعداد لعمليات في المستقبل، منها عملية في رفح".

من جهته، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأحد: "لن نترك كتائب حماس تنشط في أي جزء من القطاع. لدينا خطط وسنتحرك عندما نقرر".

وتابع: "الجيش الإسرائيلي لا يزال لديه الكثير من القوات في غزة، فهي حرب طويلة".

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إنه سيسحب كل قواته من جنوب غزة ما عدا كتيبة واحدة، بعد ستة أشهر من بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في أعقاب هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض رأى، الأحد، أن انسحاب الجيش الاسرائيلي هو مجرد "استراحة" على الأرجح لقواته.