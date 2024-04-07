نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفصائل الفلسطينية تستهدف تجمعات الجيش الإسرائيلي في غزة بقذائف الهاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت "قوات الشهيد عمر القاسم" مشاهد لعملية مشتركة مع سرايا القدس وكتائب القسام استهدفوا خلالها تجمعات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بقذائف الهاون، مشيرة إلى أن العملية تمت قبل أيام.

كما عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد لتجهيز وإطلاق الرشقات الصاروخية من قلب محاور التقدم في شمال قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، مقتل 4 جنود في صفوفه أثناء معارك بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما كشف وزير الدفاع يوآف غالانت عن الخطط الأولية لانسحاب القوات من خان يونس.