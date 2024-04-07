الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيا عمل إرهابي نووي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 11:33 مساءً - صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، بعد سلسلة من الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على محطة زابوروجيا للطاقة النووية، أنه يتعين على المجتمع الدولي الرد على الهجوم على المحطة الذي وصفته بأنه "عمل إرهابي نووي".

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تليجرام": "المجتمع الدولي ملزم بالاعتراف بالعمل الإرهابي النووي، الذي ارتكبه نظام كييف، والرد عليه".

وأعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، عدم تعرض محطة زابوروجيا للطاقة النووية لأضرار جسيمة نتيجة الهجوم الأوكراني عليها بالطائرات المسيرة، اليوم الأحد، لكن أُصيب 3 من العاملين فيها.

وجاء في بيان لمؤسسة "روساتوم"، أنه "في 7 أبريل 2024، شنت القوات المسلحة الأوكرانية سلسلة غير مسبوقة من الهجمات على محطة زابوروجيه النووية، وعند الساعة 11:38 أصاب الهجوم منطقة مجاورة للمطعم، وأصيب نتيجة ذلك 3 موظفين إصابة أحدهم خطرة".

وأضاف البيان: "بعد نصف ساعة، هاجمت طائرة مسيرة منطقة رصيف الشحن، ثم هاجمت طائرة مسيرة أخرى وحدة الطاقة السادسة بالمحطة، وأصابت قبتها".

وتابع البيان أنه "لحسن الحظ، ليست هناك أضرار جسيمة أو خسائر، والحالة الإشعاعية في المحطة والمنطقة المحيطة بها لم تتغير ولم تزد عن المعدلات الطبيعية".