العالم اليوم - العراق يرسل 10 ملايين لتر وقود إلى قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 أبريل 2024 01:21 صباحاً - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بغداد وافقت الأحد على إرسال عشرة ملايين لتر من الوقود إلى قطاع غزة دعما للشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس الوزراء في بيان أن العراق وافق أيضا على استقبال جرحى فلسطينيين من غزة وتقديم العلاج لهم في مستشفيات حكومية وخاصة.

وأدى نقص الوقود إلى شل المستشفيات وشبكات المياه والمخابز وعمليات الإغاثة في القطاع.

وبدأت حرب غزة عندما أرسلت حركة حماس التي تسيطر على القطاع مقاتلين إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر مما أدى إلى مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين واحتجاز 253 رهينة وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك اليوم، قُتل ما لا يقل عن 33175 فلسطينيا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، وأصيب 75886 آخرون، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية.