العالم اليوم - مصر.. تقدم في المفاوضات للاتفاق على "هدنة غزة"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 أبريل 2024 02:18 صباحاً - أكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى أن هناك تقدما في المباحثات للاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوافق على المحاور الأساسية بين كافة الأطراف.

وأشارت المصادر إلى مغادرة الوفدين الأميركي والإسرائيلي خلال ساعات على أن تتواصل المشاورات خلال الـ48 ساعة القادمة.

كما أفادت بمغادرة وفدي قطر وحماس والعودة للقاهرة خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائي بشأن هدنة غزة.

مطالب حماس

وكانت قد قالت حركة حماس إن وفدا تابعا لها وصل إلى القاهرة للاجتماع مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وكررت حماس مطالبها التي اقترحتها في 14 مارس قبل أن يوافق مجلس الأمن الدولي على قرار في 25 مارس يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت الحركة في بيان أن المطالب تشمل "وقف العدوان بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم وأماكن سكناهم".

وأردفت أن من المطالب أيضا "إغاثة شعبنا وبدء إعمار ما دمره الاحتلال وإنجاز صفقة تبادل للأسرى يتم بموجبها الإفراج المتبادل عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى (الإسرائيليين) المحتجزين لدى حماس والمقاومة في غزة".

وكان قد قال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية الأحد إن وفدا إسرائيليا سيشارك في أحدث جولة من المفاوضات في القاهرة بهدف التوصل إلى هدنة في الصراع في غزة واتفاق لإطلاق سراح الرهائن.