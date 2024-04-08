نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة رومانيا بالقاهرة تبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى قطاع الرعاية الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودريان، الأحد، اجتماعًا مع د. أحمد عبد الحميد، رئيس الهيئة العامة لاعتماد وتنظيم الرعاية الصحية (جهار)، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة - حسب بيان سفارة رومانيا بالقاهرة.

تم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين من أجل شراكة قوية فى قطاع الرعاية الصحية.

وقالت السفيرة: من خلال الاستفادة من خبراتنا فى هذا المجال، يمكن لرومانيا مساعدة مصر على زيادة عدد السياح والوصول إلى أرقام قياسية جديدة، مع تعزيز النمو الاقتصادى والاستثمارات الجديدة أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك تقنيات التطبيب عن بعد والصحة الإلكترونية إمكانات هائلة لإحداث ثورة فى تقديم الرعاية الصحية، خاصة فى المناطق النائية أو التى تعانى من نقص الخدمات.

ومن جانبه، قدم د. أحمد عبد الحميد وفريقه لمحة شاملة عن أنشطة GAHAR، وسلطوا الضوء على التزامهم بضمان معايير ولوائح عالية لتقديم الرعاية الصحية فى مصر.

وتم التعرف على الخطوات التى أجرتها GAHAR فى تحسين جودة الرعاية الصحية للشعب المصرى، وكذلك السياح الأجانب الذين يزورون مصر.

كما تم بحث فرص التعاون المختلفة بين البلدين فى مجال السياحة العلاجية والاستشفاء وطب الشيخوخة والتطبيب عن بعد والصحة الإلكترونية.

يمتلك كلا البلدين نقاط قوة وموارد ومعرفة فريدة فى هذه المجالات، ومن خلال توحيد الجهود، يمكن للبلدين إنشاء تطورات ومشروعات وتآزرات جديدة من شأنها أن تفيد المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، فضلًا عن الشركات وأصحاب العمل.

وتمثل السياحة العلاجية فرصة كبيرة للتعاون، حيث تشتهر رومانيا بالإخصائيين الطبيين المهرة وخدمات الرعاية الصحية فى هذا المجال، والتى تعود إلى منتجعاتها الحرارية الرومانية القديمة.

وأعلنت سفارة رومانيا، التزامها بتسهيل الشراكات الهادفة بين مصر ورومانيا فى قطاع الرعاية الصحية.