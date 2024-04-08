نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في انفجار بسوق جنوب غربي باكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب 10 آخرون في انفجار بسوق في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان مساء أمس، وفق مسؤولين.

ووقع الحادث في نحو الساعة 9:40 مساء بالتوقيت المحلي (16:40 بتوقيت غرينتش)، حيث انفجرت عبوة ناسفة زُرعت في دراجة نارية بمنطقة خوزدار بالمقاطعة، وفق ما قالته مصادر بشرطة المقاطعة لوكالة أنباء ((شينخوا)).

وأضافت المصادر «يبدو أن سيارة الشرطة التي كانت تقوم بدورية روتينية في المنطقة كانت الهدف الذي أُخفق ببضع ثوانٍ، حيث أنها بالكاد عبرت تلك المنطقة عند وقوع الانفجار».

وقد نجا رجال الشرطة دون أي إصابات في الهجوم، لكن قُتل وأُصيب مدنيون كانوا يتسوقون بالقرب من الموقع استعدادا لعيد الفطر.

وفي الوقت نفسه، تم نقل الجرحى، من بينهم نساء وأطفال، إلى المستشفى.

ولم تُعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.