عاجل.. مقتل شخص وإصابة آخر إثر هجوم على ضباط شرطة في منطقة موسكو

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أحمد جودة - القاهرة - لقي ضابط شرطة مصرعه وأصيب آخر إثر تعرضهما لهجوم أثناء الخدمة في منطقة موسكو، حسبما أفادت وكالة ((تاس)) للأنباء يوم الأحد.

فقد اعتدى المهاجم على موظفي وزارة الشؤون الداخلية في ناحية نوجينسكي بمنطقة موسكو وفر هاربا على متن دراجة نارية، وفقا لما ذكره التقرير نقلا عن مصادر بالوزارة.

وأضاف أنه تم نقل ضابط الشرطة المصاب إلى المستشفى وهو الآن في حالة خطيرة.

وذكرت وكالة ((ريا نوفوستي)) للأنباء نقلا عن مصادر بوزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية كشفت أن ضابطي الشرطة كانا في الخدمة لاعتقال تاجر مخدرات عندما تعرضا للهجوم.

وأشارت لجنة التحقيقات الروسية إلى أنه قد تم فتح قضية جنائية فيما يتعلق بهذا الهجوم.