نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجالية السودانية بلندن تثمن جهود الدبوماسية المصرية وبيت العائلة المصرية فى الوقوف إلى جانب شعب السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت الجالية السودانية بلندن، إفطارها الرمضاني السنوي، وسط حضور كبير ومميز من السودانيين ما يقارب 300 شخصا من جميع الفئات العمرية فى ( أكبر إفطار رمضاني للسودانيين ببريطانيا)، وقد شرّف الفعالية:

- القنصل السيد خالد أنس والقنصل السيدة جمانة أعسر بالسفارة المصرية بلندن

- الجالية الصومالية

- الجالية الإريترية

- بيت العائلة المصرية بلندن

- الشرطة البريطانية

- منظمة Hillsong المتخصصة فى مساعدة اللاجئين

وقد قامت لجنة الجالية بتقديم الشكر، لدولة مصر وبيت العائلة المصرية لما قدموه من مساعدات للسودانيين بمصر وتسهيل إجراءات تأشيرات الدخول للسودانيين المقيمين ببريطانيا.

كما أكد رئيس الجالية نادر بندا، فى كلمته موقف الجالية الثابت فى المطالبة بوقف الحرب فى السودان ومحاسبة الذين أجرموا فى حق الشعب من طرفي النزاع.

واستعرضت أميمة الطيب - السكرتير العام، إنجازات نادى المراة بالجالية والمجهودات التى قدمتها الجالية للسودانيين بعد الحرب.

وقدمت هاجر أحمد - مسؤولة مكتب اللاجئين بالجالية، الخدمات التى قدمتها وما زالت تقدمها الجالية للقادمين الجدد.

ثم تلى ذلك تقديم عرض فيديو وPowerpoint لانجازات الجالية خلال العام الماضي خاصة نشاط نادى الشباب بالجالية الذى وجد الإشادة من الجميع.

وصرح مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية بلندن، بأن أعضاء بيت العائلة المصرية دائمى التعاون مع إشقائهم السودانيين منذ سنين عديدة خاصة بعد المحنة التى تعرض لها السودان والتى ندعوا الله أن يصلح لهم الاحوال قريبا وأن تعود السودان إلى أحضان الأمة العربية عن قريب.

واتيحت الفرصة للضيوف من الجاليات لمخاطبة الحضور الذين اثنوا على حسن الضيافة والاستقبال.

باسمكم جميعًا تتقدم الجالية بالشكر الجزيل لكل من ساهم بالمال والجهد والتقدير المعنوي الذي أسهم في نجاح الفعالية وكل عام وأنتم بخير.

inbound8232584543279239694