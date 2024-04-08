‏الجيش اللبناني يعلن توقيف عدد من السوريين على خلفية عملية خطف باسكال سليمان في منطقة جبيل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏الجيش اللبناني، توقيف عدد من السوريين على خلفية عملية خطف باسكال سليمان في منطقة جبيل.

وقصف الطيران الإسرائيلي، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.