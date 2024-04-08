نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استطلاع هلال شهر شوال في السعودية: الموعد والجهات المشاركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشكل استطلاع هلال شهر شوال في السعودية حدثًا يجذب اهتمام الكثير من محبي العلوم الفلكية، ولا يقتصر هذا الاهتمام على المحبين للعلوم الفلكية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى المسلمين، حيث يتم من خلاله تحديد موعد عيد الفطر المبارك لعام 1445 هـ.

وتكلف المحكمة العليا في المملكة نحو 10 مراصد رسمية و3 جهات غير رسمية بتحري هلال العيد.

وفي سبيل ضمان استقامة هذا الاستطلاع، أعلنت المحكمة العليا أن هناك ثلاث جهات قادرة على تحري هلال شهر شوال في المملكة، وتتمثل هذه الجهات في الأشخاص الذين يمتلكون الكفاءة والخبرة في التحري عن الهلال، واللجان المشكلة في المناطق، والمراصد المعتمدة.

ومن جهتها، أكدت المحكمة العليا أهمية التحري عن هلال شوال، وحثت الأفراد على الانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق للمشاركة في هذا الاستطلاع، وذلك لأجل تعزيز التعاون والتقوى وتحقيق النفع العام لجميع المسلمين.

وبناءً على ذلك، أعلنت المحكمة العليا أن موعد استطلاع هلال شهر شوال في السعودية سيكون في مساء يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، الموافق 8-4-2024. وتهيب المحكمة بجميع المسلمين في المملكة العربية السعودية بتحري الهلال في هذا اليوم المحدد.

وأوضحت المحكمة العليا أنه يجب على من يقوم بتحري هلال شوال، سواء باستخدام العين المجردة أو المعدات المخصصة لذلك، أن يبلغ أقرب محكمة إليه ويسجل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز للحصول على المساعدة في الوصول إلى أقرب محكمة.

وفيما يتعلق بكيفية تحري هلال شوال، يتم تجهيز المراصد الفلكية في المملكة العربية السعودية ومتابعة المستجدات الفلكية بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وتوصي هذه المراصد بأن يتم استطلاع الهلال في مناطق بعيدة عن المدينة وخالية من الأضواء، ويفضل أن يتم الاستطلاع في المناطق الحدودية في اتجاه الغرب، وبعيدا عن أماكن آبار البترول ومحطات الإشعاع النووي وتخصيب اليورانيوم، وكذلك محطات الإرسال ومحطات تكرير ومصافي البترول وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية المصري.

أهم المراصد الفلكية في السعودية



يوجد في المملكة العربية السعودية 10 مراصد فلكية رسمية مكلفة بتحري هلال شهر شوال من كل عام وفقا ل «العربية» وهم كالتالي:

- مرصد سدير

- مرصد تمير

- مرصد مكة

- مرصد المدينة

- مرصد الظهران

- مرصد القصيم

- مرصد الرياض

-مرصد تبوك

- مرصد حائل

- مرصد شقراء