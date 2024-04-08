العالم اليوم - بورصة طوكيو ترتفع مع تحسن شهية المخاطرة

انتم الان تتابعون خبر بورصة طوكيو ترتفع مع تحسن شهية المخاطرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 أبريل 2024 10:21 صباحاً - ارتفع المؤشر نيكي الياباني في ختام جلسة الاثنين، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المتراجعة وسط تحسن شهية المخاطرة بعد أن تلقت الأسواق دعما من تعافي وول ستريت.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.91 بالمئة إلى 39347.04 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.95 بالمئة إلى 2728.32 نقطة.

وسجل المؤشر نيكي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 في 22 مارس الماضي، إلا أنه يواجه صعوبة في البقاء فوق 40 ألف نقطة بعدما تكبد خسارتين أسبوعيتين متتاليتين.

وشهد المؤشر الأسبوع الماضي أسوأ أداء أسبوعي له منذ ديسمبر 2022 متأثرا بتراجع الأسهم الأميركية وبدء عمليات جني أرباح. كما أثرت مخاوف تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة على السوق.

ومع ذلك، ارتفع نيكي بنسبة 16.5 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، ويبدو أن المحللين لا يرون أن الانخفاضات الأخيرة مؤشرات على هبوط أكبر.

وجرى تداول الدولار في أحدث التعاملات حول 151.79 ين.

واقتفى المتعاملون المحليون أثر الأداء المتفائل ببورصة وول ستريت الجمعة بعد أن تجاوزت بيانات نمو الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات.

وتراجعت المخاوف بشأن الأزمة في الشرق الأوسط، مع عدم حدوث مزيد من التدهور في الوضع في غزة خلال مطلع الأسبوع.

وارتفعت معظم قطاعات المؤشر نيكي الاثنين، إذ ارتفع 188 سهما من الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي البالغ عددها 225 مقابل انخفاض 35 منها، على الرغم من أن الارتفاع فقد بعض الزخم في جلسة ما بعد الظهيرة.

وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.6 بالمئة لتضيف 68 نقطة إلى مكاسب المؤشر نيكي التي اقتربت من 355 نقطة.

وصعدت العديد من الأسهم ذات الوزن الثقيل على المؤشر، وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 1.1 بالمئة، وزاد سهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي 0.7 بالمئة.

وقفز سهم تويوتا موتور بنسبة 2.2 بالمئة، وكسبت شركتا صناعة السيارات سوزوكي موتور وهوندا موتور 3.5 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب.

وسجلت شركة سوسيونيكست المرتبطة بالرقائق أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية مضيفة 7.19 بالمئة، يليها شركة طوكيو إلكتريك باور القابضة التي ربحت 3.93 بالمئة.