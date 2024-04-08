العالم اليوم - أسهم أوروبا تحوم قرب أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 أبريل 2024 12:24 مساءً - بدأت الأسهم الأوروبية بداية ضعيفة هذا الأسبوع، إذ تحوم حول أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، مع توخي المتعاملين الحذر قبل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع.

وبحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش الاثنين، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي.

ويتصدر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الخميس اهتمامات المتعاملين، على خلفية التوتر العالمي بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة.

ومع توقع المتعاملين على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، فسوف يبحثون عن أي تلميحات تشير إلى إمكانية تنفيذ أول خفض لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو.

وتفوق مؤشر داكس الألماني بشكل طفيف على الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا، مدعوما بارتفاع القطاع الصناعي بعد أن أظهرت بيانات زيادة الإنتاج الصناعي أكثر من المتوقع في فبراير، بدعم من أداء صناعة البناء والتشييد.

وقفزت أسهم شركة زالاندو 4.3 بالمئة إلى قمة مؤشر ستوكس بعد أن رفعت سيتي جروب تصنيف الشركة الألمانية لبيع الأزياء عبر الإنترنت إلى "الشراء" من "المحايد".