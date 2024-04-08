العالم اليوم - مصادر إسرائيلية: واشنطن والقاهرة طرحتا مقترحا جديدا بشأن غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 أبريل 2024 12:24 مساءً - قالت مصادر إسرائيلية مشاركة في المفاوضات إن الولايات المتحدة ومصر طرحتا مقترحًا جديدًا يتضمن إشارات تتعلق بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع.

وأضافت المصادر الإسرائيلية المشاركة في المفاوضات إنه "بحلول مساء الثلاثاء سنعرف ما إذا كان من الممكن المضي قدما في المفاوضات وننتظر رد حماس"، وفقا لما نقلته قناة "كان" العبرية.

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع موسع للحكومة فورا بعد أنباء عن قرب عقد صفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما أفاد مراسلنا.

في المقابل، قتل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه "إذا قرر نتنياهو إنهاء الحرب دون شن هجوم على رفح فلن يكون لديه تفويض لمواصلة عمله كرئيس للوزراء".

وحول العملية البرية في رفح، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "أي تحرك إسرائيلي في رفح لن يبدأ قبيل انتهاء المحادثات مع واشنطن".

وأضافت الهيئة أن "مسألة الشروع بالعملية البرية في رفح يعتمد على صفقة الرهائن إذا تم التوصل إليها".