العالم اليوم - روسيا.. عجز الميزانية ينخفض بدعم من إيرادات الطاقة القوية

انتم الان تتابعون خبر روسيا.. عجز الميزانية ينخفض بدعم من إيرادات الطاقة القوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 أبريل 2024 12:24 مساءً - قالت وزارة المالية الروسية الاثنين إن عجز الميزانية للأشهر الثلاثة الأولى من العام سجل 607 مليارات روبل (6.56 مليار دولار) تمثل 0.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من التعافي القوي لإيرادات الطاقة على أساس سنوي.

وقفزت إيرادات النفط والغاز 79.1 بالمئة عما كانت عليه قبل عام.

وأدت العقوبات الغربية على روسيا في أوائل عام 2023 بسبب الحرب في أوكرانيا إلى الضغط على عائدات الطاقة الروسية. وشملت العقوبات تحديد سقف لأسعار النفط وحظرا لشرائه.

وتتوقع روسيا زيادة حادة في الإيرادات والمصروفات في ميزانية هذا العام.

وبلغ العجز في أول شهرين من العام 1.47 تريليون روبل أو 0.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي أول ثلاثة أشهر من العام الماضي، سجلت روسيا عجزا بقيمة 2.09 تريليون روبل أو بنسبة 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعود التحسن هذا العام إلى حد كبير إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 53.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعوض زيادة الإنفاق الذي صعد 20 بالمئة.

وتوجه روسيا المزيد من الموارد إلى الجيش والصناعات الدفاعية منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على الدفاع والأمن مجتمعين إلى حوالي 40 بالمئة من إجمالي المصروفات في ميزانية هذا العام.