العالم اليوم - شاهد لحظة مرعبة.. رياح قوية تلقي بشاحنة من فوق جسر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 أبريل 2024 02:22 مساءً - أظهرت لقطات مرعبة لحظة سقوط شاحنة عن جسر في جنوب إفريقيا بسبب الرياح العاتية.

ودمرت العاصفة عدة مناطق في كيب الغربية بالبلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث اقتلعت الأشجار من الأرض، وسقطت الفروع بشكل خطير على المناطق المبنية، واقتلعت أسطح المباني.

وأظهرت لقطات فيديو لحظة مرعبة على جسر على الطريق السريع N1، بالقرب من نفق هوجوينت - على بعد حوالي 40 ميلاً شرق كيب تاون.

وتم تصوير لحظة الرعب من قبل شخص يسافر في سيارة خلف الشاحنة، حيث بدأت الشاحنة قرب حافة الجسر وهي تتمايل بسبب الرياح القوية.

وفجأة مالت الشاحنة بالكامل فوق الحاجز الجانبي للجسر، ثم انقلبت وسقطت على جانب الجسر.

وأظهرت صورة تم التقاطها على جانب الجسر في وقت لاحق المقطورة المدمرة والبضائع التي كانت تحملها تتساقط في الوادي أدناه.

وبأعجوبة، ذكرت التقارير الواردة من جنوب أفريقيا أنه لم تقع وفيات أو إصابات خطيرة جراء الحادث المرعب. وتم الإبلاغ عن 3 إصابات طفيفة.