العالم اليوم - شاهد.. فيضانات قياسية في جبال أورال بسبب ذوبان الثلوج

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 أبريل 2024 03:24 مساءً - أدى ذوبان سريع للثلوج إلى أسوأ فيضانات مسجلة في جبال أورال الروسية، ما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم مع ارتفاع منسوب المياه في بعض أكبر الأنهار في أوروبا إلى حد الفيضان.

وأعلنت روسيا حالة الطوارئ في منطقة أورينبرغ قرب كازاخستان بعد أن ارتفعت مياه نهر أورال، ثالث أطول نهر في أوروبا، عدة أمتار خلال ساعات فقط يوم الجمعة، وفاض عبر سد في مدينة أورسك.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن نهر أورال الذي ينبع من جبال أورال ويصب في بحر قزوين، سيرتفع لمستويات خطيرة اليوم الاثنين في أورينبرغ، ومن المتوقع أن يصل الفيضان لأعلى مستوياته بحلول العاشر من أبريل.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن أكثر من 10400 منزل في أنحاء البلاد غمرتها المياه، بينما كانت مناطق أورال وسيبيريا وفولغا والمناطق الوسطى هي الأكثر تضررا.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية "من المتوقع ارتفاع درجات حرارة الهواء، وذوبان الثلوج بشكل كبير، وفيضان الأنهار.. ما زال أكثر من 10400 مبنى سكني غارقا في 39 منطقة".

وقال رئيس بلدية أورينبرغ سيرغي سالمين إنه من المتوقع أن يتجاوز ارتفاع مياه نهر أورال الرقم القياسي السابق البالغ 9.46 متر. وبلغ ارتفاع المياه حاليا 8.72 متر.

وقال سالمين "بالتأكيد يجب على كل من هو في منطقة الفيضان مغادرة منزله.. لا تؤجلوا عملية الإجلاء! الوضع سوف يزداد سوءا في اليومين المقبلين".

وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين طلب من الحكومة تشكيل لجنة خاصة للتعامل مع الفيضانات في مناطق أورينبرغ وكورغان وتيومين.