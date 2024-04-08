نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1445 هجرية في الإمارات، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الأربعاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وقال عبدالله النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم الاثنين بدائرة القضاء في أبوظبي، إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام.