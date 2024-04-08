نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني روسي: تفجير محطة زابوروجيه حلم يراود أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الدوما الروسي أليكسي جورافلوف بأن أوكرانيا "تحلم" بتفجير محطة زابوروجيه الذرية وإلصاق التهمة بروسيا.

وقال البرلماني لوكالة "نوفوستي" إن "محطة زابوروجيه هي بمثابة قنبلة نووية لا يمكن نقلها إلى أي مكان. وحلم القوات المسلحة الأوكرانية تفجيرها واتهام الجيش الروسي بذلك ".

واعتبر البرلماني أن "أوكرانيا بحاجة إلى جذب انتباه الغرب"، مشيرا إلى أن توريدات الأسلحة الأجنبية لكييف شحيحة وفي أدنى مستوى لها منذ بداية النزاع.

وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الأوكرانية استهدفت محطة زابوروجيه الذرية بطائرات مسيرة يوم 7 أبريل، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وفي وقت لاحق أعلنت إدارة محطة زابوروجيه يوم 8 أبريل عن إسقاط طائرة مسيرة جديدة فوق المحطة.

وأعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ستثير قضية الهجمات على محطة زابوروجيه خلال إحدى الجلسات القادمة لمجلس الأمن الدولي.