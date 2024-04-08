العالم اليوم - هتافات في المكسيك عند مرور القمر أمام الشمس

انتم الان تتابعون خبر هتافات في المكسيك عند مرور القمر أمام الشمس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 أبريل 2024 11:27 مساءً - اندلعت الهتافات على طول الشاطئ في مدينة مازاتلان المكسيكية، عندما بدأ القمر يمر فوق الشمس يوم الاثنين.

ومن المنتظر أن يؤدي كسوف كلي للشمس يعبر أميركا الشمالية إلى تعتيم السماء على طول مسار يمر عبر المكسيك والولايات المتحدة وكندا. سيستمر الكسوف الكلي لمدة تصل إلى 4 دقائق و28 ثانية في مناطق معينة.

واجتاز المئات في حديقة على شاطئ البحر وقت الانتظار بتجهيز معداتهم والاستماع إلى أوركسترا شبابية تعزف أغاني حرب النجوم بينما عرضت شاشة كبيرة صور الأميرة ليا خلفهم.

جلست لوز إلينا دي لا على العشب مع مجموعة مكونة من 14 شخصًا من العائلة والأصدقاء الذين تجمعوا من مكسيكو سيتي وغواناخواتو في مازاتلان للاستمتاع بالمشهد.

وقالت: "يسعدني أن أكون هنا مع العائلة والأصدقاء الذين يشاركون حدثًا فريدًا لا يتكرر يقدمه لنا الكون والطبيعة".