نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة الإيطالية تعتقل طاجيكيا مطلوبا للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قبضت الشرطة الإيطالية اليوم الإثنين على مواطن طاجيكي عقب وصوله إلى مطار روما الدولي على متن رحلة جوية قادمة من هولندا، بتهمة الانتماء إلى "تنظيم داعش" الإرهابي.



وأفادت السلطات الإيطالية بأن مذكرة الاعتقال الدولية التي صدرت بحق الرجل الذي تم تعريفة بالحرفين إس وآي اشتملت على تهم عدة بينها "التوجه إلى سوريا للقتال في صفوف داعش عام 2014".

وعرفا السلطات الرجل بأنه هارب استخدم العديد من الأسماء المستعارة وتواريخ الميلاد والجنسيات، ومنها الجنسيات الاوزبكية والقيرغيزية والأوكرانية.

وقالت الشرطة إن المتهم اعتقل بعد هبوطه من طائرة قادمة من آيندهوفن بهولندا قبل الظهر بقليل، في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية في روما نتيجة للحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.