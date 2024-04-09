العالم اليوم - فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف 3 أهداف حيوية في إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 أبريل 2024 02:23 صباحاً - قالت فصائل عراقية مسلحة إنها قامت باستهداف 3 أهداف حيوية في إسرائيل، من بينها ميناء عسقلان النفطي.

وفي بيان لها قالت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها استهدفت خلال الـ72 ساعة الماضية ميناء عسقلان النفطي، وهدفا حيويا في مستوطنة عسقلان بالإضافة إلى موقع حيوي آخر في الأراضي المحتلة.

وكانت قد قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم اعتراض جسم مشبوه فوق خليج إيلات قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية.