تركيا تفرض قيودا تجارية على إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 10:32 صباحاً - قالت وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، إنّ تركيا ستفرض قيودًا على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة إلى إسرائيل، حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُضيفة أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ على الفور، حسب "فرانس برس".

وفي بيانٍ عقب إعلان أنقرة أنها ستتخذ إجراءات بعد رفض إسرائيل طلبها للمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جوًا، قالت الوزارة إنّ القيود ستشمل منتجات الحديد والصلب ومعدات ومنتجات البناء والآلات وغيرها.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أدى لاستشهاد 33.207 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75.933 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.