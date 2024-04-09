‏نائب قائد الحرس الثوري الإيراني يتعهد بالانتقام من إسرائيل بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق

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أحمد جودة - القاهرة - تعهد ‏نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، بالانتقام من إسرائيل بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقصف الطيران الإسرائيلي مساء الاثنين، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.