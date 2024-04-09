العالم اليوم - هجمات الحوثي في البحر الأحمر.. إطلاق صاروخ من وسط اليمن

انتم الان تتابعون خبر هجمات الحوثي في البحر الأحمر.. إطلاق صاروخ من وسط اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 أبريل 2024 01:25 مساءً - قامت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة إب، وسط اليمن، ضمن عمليات استهدافها للسفن في البحرين الأحمر والعربي.

وأفاد مراسلنا، نقلا عن مصادر محلية، أن عملية الإطلاق تمت من معسكر الحمزة ومناطق حوله تقع ضمن مديرية السبرة.

وقد حولت مليشيات الحوثي الموالية لإيران معسكر الحمزة إلى منصة رئيسية لإطلاق الصواريخ من هذه المحافظة.

ومن جهة أخرى أعلنت مليشيات الحوثي، إصابة مدني في غارة أميركية بريطانية استهدفت منزله في قرية منظر في مديرية الحوك جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأكدت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" أنها دمرت أنظمة دفاع جوي وأنظمة طائرات مسيرة ومحطة تحكم أرضية للحوثيين بمنطقة البحر الأحمر.

وقالت القيادة إن عملياتهم بالبحر الأحمر تمت دون أي إضرار بالسفن التجارية أو الأميركية أو سفن التحالف.