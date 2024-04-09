العالم اليوم - ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 33360 قتيلا منذ اندلاع الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 أبريل 2024 01:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 33360 مواطنا.

وقالت في التقرير الاحصائي اليومي لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ186 على قطاع غزة، أن 153 قتيلا تم نقلهم إلى المستشفيات في القطاع، فيما بلغ عدد الإصابات 60 إصابة، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت أن حصيلة الحرب على غزة ارتفعت إلى 33360 قتيلا و75993 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

واليوم الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه تم انتشال جثامين 409 أشخاص من محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة، وكذلك من مدينة خان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منهما.

وأضافت "وفا" أن العمل ما زال جاريا حتى اللحظة في انتشال الجثامين من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، وكذلك من مدينة خان يونس.