‏واشنطن: نقلنا أسلحة وذخائر تمت مصادرتها من الحرس الثوري الإيراني إلى أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏واشنطن، إنها نقلت أسلحة وذخائر تمت مصادرتها من الحرس الثوري الإيراني إلى أوكرانيا.

وقصف الطيران الإسرائيلي، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.