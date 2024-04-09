فرنسا: تعزيز الإجراءات الأمنية في باريس بعد "تهديد" من داعش لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏السلطات الفرنسية، تعزيز الإجراءات الأمنية في باريس بعد "تهديد" من تنظيم داعش لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي سياق آخر، قد قصف الطيران الإسرائيلي، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.