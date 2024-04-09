العالم اليوم - كانت بطريقها للحوثيين.. أميركا تمد أوكرانيا بأسلحة إيرانية

انتم الان تتابعون خبر كانت بطريقها للحوثيين.. أميركا تمد أوكرانيا بأسلحة إيرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 أبريل 2024 03:24 مساءً - أعلن الجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء، تزويد أوكرانيا بأسلحة خفيفة وذخيرة تمت مصادرتها أثناء نقلها من القوات الإيرانية إلى المليشيات الحوثية في اليمن.

وجاء نقل الأسلحة الأسبوع الماضي في وقت تعاني أوكرانيا من نقص كبير في الذخيرة وفيما يعرقل الكونغرس تقديم مساعدات جديدة، لكنه لا يسد احتياجات كييف لمعدات أساسية مثل المدفعية والذخيرة المستخدمة في أنظمة الدفاع الجوي.

وقالت القيادة المركزية الأميركية على وسائل التواصل الاجتماعي: " نقلت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 5000 سلاح كلاشنيكوف من طراز أيه كاي-47 ورشاشات وبنادق قناصة وآر بي جي-7 وأكثر من 500 ألف قطعة ذخيرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية الأسبوع الماضي"، وفقا لفرانس برس.

وأضافت أن هذه الأسلحة ستساعد أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في مواجهة القوات الروسية، مشيرة إلى أن هناك ما يكفي من المعدات لتسليح كتيبة.

وأفادت سنتكوم بأنه تمّت مصادرة الأسلحة والذخيرة بين مايو 2021 وفبراير 2023 من 4 "مراكب لا تنتمي إلى أي دولة" أثناء نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى المتمرّدين الحوثيين في اليمن.

وتنظر كييف الدعم الغربي في حربها مع روسيا وسط الجمود الذي تشهده حزمة المساعدات الأمريكية المعلقة في الكونغرس.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد حث مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على إقرار حزمة المساعدات العسكرية، لكن رئيس المجلس مايك جونسون أرجأ التصويت عدة أشهر، مشيرا إلى أولويات محلية.

يستهدف الحوثيون سفنا في خليج عدن والبحر الأحمر منذ نوفمبر 2023 في هجمات يقولون إنها للتضامن مع الفلسطينيين في غزة، في تحد أمني دولي يهدد طريقا رئيسيا للملاحة.

وقالت سنتكوم إن "دعم إيران للجماعات المسلحة يهدد الأمن الدولي والإقليمي وقواتنا والدبلوماسيين والمواطنين في المنطقة، إضافة إلى شركائنا. سنواصل القيام بكل ما يلزم لتسليط الضوء على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وإيقافها".