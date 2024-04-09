القوات الروسية: الجيش الأوكراني استخدم أسلحة كيميائية على محور أرتيوموفسك في دونيتسك

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت القوات الأمنية الروسية أن القوات الأوكرانية استخدمت أسلحة كيميائية على محور أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأنه من المحتمل أن تكون الأسلحة الكيميائية هي الفوسفور الأبيض.

ونشرت القوات الأمنية الروسية مشاهد لإحدى القوارير الزجاجية غير المنفجرة التي تحتوي على المادة السامة.

تم تسجيل استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة كليشيفكا القريبة من مدينة أرتيوموفسك.

واستخدمت القوات الأوكرانية الطائرات المسيّرة، لإسقاط القوارير الزجاجية التي تحتوي على المادة السامة.

وقال خبير أرسلت إليه العينة إن القارورة تحتوي على غاز يهيج الأغشية المخاطية للإنسان. من المرجح أن يكون الفوسفور الأبيض، الذي يمكن أن يكون قاتلا.

ودعت القوات الأمنية الروسية المدنيين إلى توخي الحذر من أي أجسام غير مألوفة وعدم لمسها أو تخريبها.