بايدن يعتزم المشاركة في "مؤتمر السلام" في سويسرا بشأن أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" السويسرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم المشاركة في "مؤتمر السلام" بشأن أوكرانيا، الذي تنظمه سويسرا.

وجاء في الصحيفة: "وردنا من مصادر موثوقة، أنه من المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في المؤتمر"، مشيرة إلى أن "التأكيدات الرسمية في مثل هذه الحالات عادة ما تتم قبل وقت قصير من انعقاد الحدث، وخاصة أن سويسرا وأوكرانيا لم ترسلا بعد دعوات للأطراف التي من المفترض أن تشارك في المؤتمر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم السفارة الروسية في برن فلاديمير خوخلوف أن سويسرا لم ترسل إلى روسيا دعوة للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك بأي حال من الأحوال.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" الاثنين الماضي أن سويسرا تخطط لعقد قمة حول أوكرانيا في منتصف يونيو، والتي ستضم ما بين 80 إلى 100 دولة.

وذكرت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد في وقت سابق، أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي طلب منها تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت سابقا أن روسيا لا تعتزم المشاركة في المؤتمر المذكور في سويسرا حتى لو دعيت إليه.