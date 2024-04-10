العالم اليوم - "فيتش" تخفض نظرتها المستقبلية للصين إلى "سلبية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 أبريل 2024 06:24 صباحاً - عدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش نظرتها المستقبلية للصين إلى سلبية، مشيرة إلى تزايد المخاطر على التوقعات المالية العامة في البلاد.

وتوقعت فيتش أن يرتفع العجز الحكومي العام إلى 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 5.8 بالمئة في 2023.

في سياق متصل، أكدت وكالة "فيتش" تصنيف الصين الائتماني عند "A+".

الجدير بالذكر أن الفرق بين خفض التصنيف وتعديل النظرة المستقبلية هو أن خفض التصنيف يعني أن التصنيف الفعلي قد انخفض (مثلًا من A إلى BBB)، بينما يعني تعديل النظرة أن هناك احتمال لخفض التصنيف في المستقبل.