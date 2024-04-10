داخل المسجد الأقصى.. عشرات الآلاف يؤدُّون صلاة عيد الفطر 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أدَّى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة عيد الفطر 2024، في المسجد الأقصى المبارك يوم الأربعاء، وذلك بالرغم من الأجواء الممطرة والإجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة.

الانضمام لصلاة عيد الفطر 2024

حرص العديد من الفلسطينيين في الداخل والضفة الغربية على الانضمام لصلاة عيد الفطر 2024، في المسجد الأقصى، مع تزايد الآمال بالتوصل إلى هدنة قريبة وإيقاف الحرب في قطاع غزة.

كيف استقبل الأطفال في غزَّة عيد الفطر؟

في غزة، استقبل الأطفال عيد الفطر وسط ظروف إنسانية وصحية قاسية بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية التي حرمتهم من الاستمتاع بأجواء العيد. ومع ذلك، تنشط العديد من المبادرات التطوعية والجهود الإغاثية في القطاع، بهدف دعم وتخفيف الضغط النفسي عن الأطفال خلال هذه الفترة الصعبة.

وكانت أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية عن تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة. تضمنت عمليات الإسقاط طرود "كسوة العيد"، تحتوي على ملابس وأحذية وألعاب وحلويات ومنتجات متنوعة لجميع أفراد الأسرة، بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر. هذا الإسهام يساهم في تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني في هذه المناسبة ويساعد في تخفيف معاناتهم.

الاعتراف بدولة فلسطينية

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، الثلاثاء، في دبلن بأن بلاده تعتزم التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة، موضحا أنَّه سيقدم اقتراحا رسميا للحكومة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية مع اختتام "مناقشات دولية أوسع.

وأضاف "مارتن" في كلمة أمام البرلمان الأيرلندي: "لا يساورن الشك أحدا منكم في أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيحدث"، لافتا إلى أن إرجاء الاعتراف "لم يعد مقنعا أو يمكن الدفاع عنه بعد الآن".

وصرّح وزير الخارجية الأيرلندي أن الاقتراح الرسمي سيتم التقدم به خلال الأسبوعين المقبلين، قائلا إنه خلال الأشهر الستة الماضية أجرى مناقشات حول الأمر مع دول أخرى مشاركة في مبادرات سلام.