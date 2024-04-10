‏وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا هاجمتنا إيران من أراضيها سنرد في طهران

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "إذا هاجمتنا إيران من أراضيها سنرد في طهران".

وقصف الطيران الإسرائيلي مساء الاثنين، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.