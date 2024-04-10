أوكرانيا تدمر 14 مسيرة روسية من أصل 17

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أبريل 2024 09:31 صباحاً - أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية دمرت 14 مسيرة من أصل 17 أطلقتها روسيا باتجاه أراضي كييف.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، اليوم الأربعاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 14 من أصل 17 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا.

وأضاف أوليشوك عبر حسابه بتطبيق "تيليجرام" إن قوات الدفاع الجوي دمرت أيضًا صاروخين جويين موجهين من طراز Kh-59 أطلقتهما روسيا باتجاه ميناء أوديسا على البحر الأسود.