استمرار عمليات البحث عن المفقودين جراء زلزال تايوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أبريل 2024 10:28 صباحاً - واصلت فرق الإنقاذ في تايوان عمليات البحث عن ستة أشخاص لا زالوا في عداد المفقودين في بعض المناطق بمقاطعة "هوالين"، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب شرق الجزيرة يوم 3 أبريل الجاري وبلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء، أن السلطات التايوانية أكدت مقتل 13 شخصًا جراء الزلزال، مشيرًا إلى أن الأمطار واستمرار التوابع الزلزالية كانت قد تسببت في عرقلة عمليات البحث حيث تزيد من مخاطر تساقط الصخور ووقوع انهيارات طينية.

وأضاف التلفزيون أن الزلزال تسبب في تدمير 870 مبنى كما ألحق أضرارًا بالطرق والأنفاق في جميع أرجاء تايوان.. وقالت السلطات في مقاطعة "هوالين" إن منازل أكثر من 1400 عائلة تدمرت جراء الزلزال.

ويعد زلزال 3 أبريل الجاري هو الأقوى الذي يضرب تايوان منذ 25 عامًا.