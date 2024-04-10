العالم اليوم - قبل ساعات من المواجهة المرتقبة.. إنريكي يهاجم تشافي

انتم الان تتابعون خبر قبل ساعات من المواجهة المرتقبة.. إنريكي يهاجم تشافي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 أبريل 2024 12:24 مساءً - صبّ الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان الفرنسي الزيت على النار قبل ساعات من مواجهة فريقه السابق برشلونة في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، معتبرا نفسه بأنه يجسد فلسفة النادي الكاتالوني أكثر من مدربه الحالي تشافي هرنانديز.

وفي رد على سؤال عمّن يمثل الفكر الكروي لبرشلونة أكثر هو أو تشافي، خلال المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة الثلاثاء، قال إنريكي بلا تردد: "أنا بالتأكيد وهذا رأيي".

وأضاف: "انظروا إلى الإحصائيات، الاستحواذ على الكرة، الأهداف، الضغط، الألقاب، الكؤوس. الأرقام هناك ولا مجال للنقاش".

وتابع: "أنا أجسد بطريقة أفضل برشلونة على الرغم من أن البعض يعتقد العكس".

وأردف "لا أعرف تشافي كمدرب، فقط أعرفه لأنه كان أحد زملائي في الفريق ثم أحد اللاعبين في فريقي (عندما أشرف على تدريب برشلونة)".

أما تشافي فوصف إنريكي بأنه "حقا مدرب رائع".

وأضاف: "كانت لدي علاقة جيدة مع لويس، علاقة قائد فريق بمدربه والاحترام كان متبادلا بيننا. أنظر إلى تلك الفترة بفخر".