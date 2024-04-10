البعثة الأممية لحقوق الإنسان: مخطط إسرائيل يستهدف تجويع الشعب الفلسطيني في القطاع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أبريل 2024 12:31 مساءً - قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الدكتور هيثم أبو سعيد، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل بازدواجية في إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة.

وتابع، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه يجب الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة، لافتًا إلى أن المخطط الإسرائيلي يستهدف تجويع الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.