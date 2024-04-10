العالم اليوم - تسارع معدل التضخم السنوي بأميركا في مارس بأكثر من التوقعات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 أبريل 2024 03:32 مساءً - تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي، بأكثر من التوقعات، ما قد يزيد احتمالات تأخر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة.

وبحسب البيانات الصادرة، الأربعاء، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.5 بالمئة في مارس، من 3.2 بالمئة في فبراير، وهو ما جاء أكثر من التوقعات بارتفاعه إلى 3.4 بالمئة.

وعلى أساس شهري استقر مؤشر أسعار المستهلكين في مارس عند 0.4 بالمئة، مخالفا للتوقعات بانخفاضه إلى 0.3 بالمئة.

وبالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني التغير في أسعار الطاقة والغذاء، فقد استقر في مارس الماضي عند 3.8 بالمئة، على أساس سنوي، على عكس توقعات المحللين بانخفاضه إلى 3.7 بالمئة. كما استقر التضخم الأساسي على أساس شهري عند 0.4 بالمئة في مارس، مخالفا للتوقعات بانخفاضه إلى 0.3 بالمئة.