العالم اليوم - الأسهم الأميركية تهبط عند الفتح بعد صدور بيانات التضخم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 أبريل 2024 04:29 مساءً - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات التضخم قراءة أعلى مما كان متوقعا، مما أضعف الآمال في أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة تيسير السياسة النقدية في يونيو.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 221.39 نقطة، أو 0.57 بالمئة، إلى 38662.28.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 42.03 نقطة أو 0.81 بالمئة، إلى 5167.88 نقطة، كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 202.63 نقطة أو 1.24 بالمئة إلى 16104.01 نقطة عند الفتح.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة على أساس شهري في مارس بعد الارتفاع بنفس القدر في الشهر السابق له.

وساهم ارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، ومنها الإيجارات، بأكثر من النصف في الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.5 بالمئة في مارس بعد ارتفاعه 3.2 بالمئة في فبراير.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة على أساس شهري و3.4 بالمئة على أساس سنوي.

وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين خلال الأشهر الماضية من ذروتها البالغة 9.1 بالمئة في يونيو 2022.