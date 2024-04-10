نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية وأحفاده في غارة إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية و3 من أحفاده في غارة جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 33482 قتيلا و76049 جريحا.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ186 على قطاع غزة: