العالم اليوم - سجن مذيع شهير في المغرب.. والسبب "فبركة سرقة"

انتم الان تتابعون خبر سجن مذيع شهير في المغرب.. والسبب "فبركة سرقة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 أبريل 2024 05:26 مساءً - بعد الجدل الواسع الذي أثارته فبركة عملية سرقة بثت في برنامج إذاعي مباشر في المغرب، أصدر القضاء المغربي حكما بالسجن 4 أشهر حبسا نافذا في حق مقدم البرنامج محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو".

كما أدانت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء متهمين آخرين في القضية بالسجن لمدة 5 أشهر حبسا نافدا و3 أشهر حبسا نافدا بتهم "اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة".

فيما توبع مقدم البرنامج الذي بث على إذاعة "هيت راديو" الخاصة بتهمة "المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها".

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر شهر مارس الماضي عندما استقبل "مومو" مكالمة هاتفية من أحد المستمعين في برنامجه "مومو رمضان شو" وفي خضم حديث المتصل سمع صوت صراخ لينقطع بعدها الاتصال، ويفسر المذيع الأمر بكونه يتعلق بعملية سرقة هاتف على المباشر.

وبعد مرور بضع دقائق على الحادث غير المسبوق، عاود المستمع الاتصال بالبرنامج بعد أن استعار هاتف صديقه ليحكي تفاصيل الواقعة، ويشير بشكل مبطن إلى عدم تفاعل المصالح الأمنية بالشكل المطلوب مع شكوى السرقة.

وفور انتشار الخبر وتداول مقطع فيديو من المحطة الإذاعية على مواقع التواصل الاجتماعي فتح الأمن المغربي تحقيقا مكن من توقيف المتورطين في الجريمة الوهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

ويعد محمد بوصفيحة واحدا من أشهر مقدمي البرامج الإذاعية الترفيهة في المغرب، حيث يحظى برنامجه الصباحي "مومو مورنينغ شو" بمتابعة واسعة وشعبية كبيرة.